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Заявление Порошенко о разрушении РФ в Совете Федерации назвали «началом истерики»

9 марта 2018, 00:06

Слова Президента Украины прокомментировал член СФ Джабаров.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров увидел в словах Президента Украины Петра Порошенко о грозящем России «полном разрушении» из-за игнорирования решений судов «начало истерики». Об этом сообщает RT.

«Он (Порошенко – прим. Т-и) прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», – заявил член СФ.

Кроме того, Джабаров усомнился в легитимности украинского лидера.


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