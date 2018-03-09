Заявление Порошенко о разрушении РФ в Совете Федерации назвали «началом истерики»

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров увидел в словах Президента Украины Петра Порошенко о грозящем России «полном разрушении» из-за игнорирования решений судов «начало истерики». Об этом сообщает RT.

«Он (Порошенко – прим. Т-и) прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», – заявил член СФ.

Кроме того, Джабаров усомнился в легитимности украинского лидера.