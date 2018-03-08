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Спорт

Андрей Назаров: «Тяжело играть»

8 марта 2018, 20:43

Наставник «Нефтехимика» прокомментировал победу над «Трактором» в первой серии плей-офф.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Трактором» в первой серии плей-офф со счетом 3:2.

«Тяжелейший график. Четыре игры за пять дней с перелетами провели. Тяжело играть, но благодарен ребятам, они стараются, бьются», – заметил специалист.

«Выиграли одну игру, готовимся к следующей. Не думаю, что нашли ключи к воротам соперника. Создаем много моментов, но вратари соперника – что первый, что второй – сегодня сыграли здорово. Забивали в основном, что называется, с мясом. Тяжело даются голы», – констатировал Назаров.

При этом он признался: «Конечно, всегда приятно первым забивать. Потом и легче становится играть». 


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