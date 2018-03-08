Самбурская отчитала Викторию Боню за попытку завести с ней разговор

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская грубо пресекла попытку Виктории Бони завязать с ней разговор.

Перепалка произошла в Instagram'e. На глазах у подписчиков Самбурская обвинила Боню в желании «пропиариться» за счет ее имени.



«Заблокируешь вот какого-нибудь виртуального идиота и ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал! Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение», – написала на своей странице ведущая «Ревизорро» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Т-и.).



На это Боня решила ей ответить следующим образом: «Аххаха а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти». Далее между звездами произошла перепалка, после чего Самбурская скрыла все комментарии и запретила оставлять их другим пользователям.



Пользователи недоумевают, что могло вызвать такую ярость у Самбурской. Обе красотки могут похвастаться солидной аудиторией в соцсети Instagram.