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Самбурская отчитала Викторию Боню за попытку завести с ней разговор

8 марта 2018, 22:04

На глазах у подписчиков артистка обвинила Боню в желании «пропиариться» за счет ее имени.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская грубо пресекла попытку Виктории Бони завязать с ней разговор.

Перепалка произошла в Instagram'e. На глазах у подписчиков Самбурская обвинила Боню в желании «пропиариться» за счет ее имени.

«Заблокируешь вот какого-нибудь виртуального идиота и ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал! Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение», – написала на своей странице ведущая «Ревизорро» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены  – прим. Т-и.).

На это Боня решила ей ответить следующим образом: «Аххаха а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти». Далее между звездами произошла перепалка, после чего Самбурская скрыла все комментарии и запретила оставлять их другим пользователям.

Пользователи недоумевают, что могло вызвать такую ярость у Самбурской. Обе красотки могут похвастаться солидной аудиторией в соцсети Instagram.

 

Заблокируешь вот какого-нибудь виртуального идиота и ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал! Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение 😊

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)


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