«Ревизорро» Настасья Самбурская проинспектировала Чеховский рынок в Казани

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская посетила в Казани местную столовую, кафе, отель «Джузеппе» и Чеховский рынок, сообщает телеканал «Пятница».

По данным телеканала, увидев камеры «Ревизорро», некоторые продавцы рынка сразу же поспешили покинуть свои рабочие места, бросив без присмотра продукты и даже личные вещи.

Оставшиеся за прилавками сотрудники не смогли ответить на вопросы о найденных нарушениях, которых оказалось немало: отсутствие маркировок, документов на продукты и медицинских книжек, незнание санитарных норм.

А вот сотрудница отеля «Джузеппе» приятно удивила Самбурскую.

Итоги ревизии покажут уже завтра, 13 февраля, в 19 часов на телеканале «Пятница».