Солист Limp Bizkit снимет фильм «Лось» с Траволтой в главной роли

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст снимет киноленту под названием «Лось» с голливудским актером Джоном Траволтой в главной роли, пишут «Известия».



Съемки картины уже стартовали в Алабаме. Фильм основан на реальных событиях. Согласно сюжету, герой Траволты преследует звезду любимого боевика и в конечном счете пытается разрушить ее жизнь.



У Фреда Дерста также был одержимый фанат, который преследовал его на протяжении нескольких лет.

Дата премьеры фильма пока не сообщается.



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