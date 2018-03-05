Кинокритик рассказал, какие фильмы нужно снимать для «Оскара»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Кинокритик, доцент НИУ ВШЭ, заведующий сектором социальной философии Института философии РАН Александр Павлов рассказал о том, какой фильм нужно снять, чтобы завоевать премию «Оскар», сообщает РИА Новости.



Павлов также поделился мнением о главном фильме года по версии Американской киноакадемии. Он отметил, что награда для «Формы воды» была ожидаемой: кинолента идеально вписалась в сегодняшнюю социально-культурную ситуацию в США. По мнению кинокритика, режиссер Гильермо дель Торо взял все меньшинства и показал, насколько они были обездолены в сложной культурно-политической ситуации в США в 1963 году.



Зритель видит, как тяжело жилось женщинам, которые работали: у белой немой женщины проблемы с личной жизнью, чернокожую третирует муж. Гомосексуальное меньшинство, по словам Павлова, представлено соседом, которого играет Ричард Дженкинс. И, по мнению критика, эта его худшая роль.



Символическое меньшинство представлено Ихтиандром. Всех этих героев угнетает белый гетеросексуал, который честно выполняет свою работу. У него есть некоторые проблемы, он грубоват, но в целом нормальный человек, семьянин, считает Павлов. Но именно белый мужчина является воплощением зла, а не Ихтиандр, который съедает кота, но зритель это ему прощает.



«И это некоторым образом отражает сегодняшнюю социально-культурную, политкорректную ситуацию в США», – резюмировал Александр Павлов.