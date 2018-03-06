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Шоу-бизнес

Бузова купит для своей мамы «дом мечты» на берегу моря в Испании

6 марта 2018, 18:16

Бузова присмотрела несколько вариантов, теперь нужно определиться с «домом мечты».
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова решила подарить своей маме Ирине Бузовой дом на берегу моря в Испании, сообщает «7 Дней».

Артистка призналась, что уже несколько раз обсуждала эту тему со своей матерью. По словам певицы, им нужно уединенное место подальше от людских глаз. Бузова присмотрела несколько вариантов, теперь нужно определиться с «домом мечты».

Певица также рассказала журналистам о том, что маму будет трудно «вытащить» за границу. По словам девушки, ее мама – трудоголик, живет и работает в Санкт-Петербурге врачом и занимает ответственную должность.

Бузова и сама пробовала в себя в разных сферах – так, она выступала в роли дизайнера, ведущей, писательницы, певицы. На днях артистка вернулась с гастролей по Дальнему Востоку, где с успехом прошло ее шоу «Под звуки поцелуев». В планах у девушки снять клип на песню «Она не боится», которую она подарила своим фанатам к 8 Марта.

Ранее сообщалось, что после концерта во Владивостоке певице понадобилась скорая помощь. Как оказалось, Бузова получила травму во время выступления, но, по ее словам, она не почувствовала боли, потому что «сцена лечит».

 

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


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