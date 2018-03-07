Заключенный под стражу водитель Волочковой открыл правду о ее квартирах

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Бывший водитель и помощник танцовщицы Анастасии Волочковой Александр Скиртач открыл правду о недвижимом имуществе артистки, пишет «Лента.Ру».



Мужчина сейчас находится в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами Волочковой.



По его словам, артистке принадлежит одна квартира в Москве за 111,8 млн рублей, квартира в Санкт-Петербурге за 56,8 млн, загородный дом в Московской области за 21 млн рублей, а также 22 квартиры в Астрахани. Стоимость всей недвижимости составляет 244 млн рублей.



Квартиры в Астрахани — инвестиции Волочковой в бизнес-проект ее бывшего мужа – бизнесмена Игоря Вдовина. Скиртач также обнародовал соглашение от 2009 года между бывшими супругами. В документе Вдовин обязуется обеспечивать дочь артистки и обговаривает ежемесячные расходы семьи.



Бывшая балерина не стала комментировать информацию о квартирах и документе. Волочкова отметила, что таким образом Скиртач старается привлечь внимание к его персоне. По ее словам, без нее он никому не интересен, и ей совершенно не важно, где Скиртач сидит: «Он это заслужил», — заявила Волочкова.



Скиртач был задержан по обвинению в мошенничестве в конце 2017 года. В его отношении возбуждено уголовное дело, суд заключил его под стражу.

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