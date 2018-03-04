Ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» выступит в районах Татарстана

(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В Арском и Атнинском районах Татарстана завтра, 5 марта, выступят звезды татарской эстрады.



Жители этих районов увидят участницу фестиваля татарской песни «Узгэреш Жиле» Айгуль Гардисламову, ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять», лауреатов музыкальных конкурсов Ильшата Валеева и Гульназ Султанову.



Ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» был создан семь лет назад и успел завоевать популярность у ценителей национального искусства. В переводе на русский название коллектива означает «предание», «легенда», «сказание». Ансамбль является лауреатом международных этнических фестивалей и конкурсов.



В музыкальных композициях задействованы более 30 народных инструментов, среди которых – древний ногайский, башкирский, современный татарский курай, тель-курай, домбра, сорнай, кубыз, борын кубыз, музыкальный лук и другие.



На следующий день, 6 марта, концерты пройдут сразу в четырех районах Татарстана – Кайбицком, Агрызском, Апастовском и Муслюмовском. Их жители увидят выступления Санифы Рангуловой, Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», Ильгиза Шайхразиева, хореографического ансамбля «Казан кичлэре», вокального дуэта «Кыю кызлар», Айрата Ганиева и Государственного ансамбля песни и танца «Агидель».



Концерты артистов проходят в преддверии выборов. Столичные звезды уже побывали в Тетюшском, Кукморском, Заинском, Сармановском, Буинском, Дрожжановском и других районах. Им предстоит объехать еще немало муниципалитетов, концерты продолжатся до 14 марта.