Ксению Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Кандидата в Президенты России Ксению Собчак внесли в базу данных украинского Центра «Миротворец» из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на Центра в Facebook.

Собчак попала в базу за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле и июле 2014 года, говорится в сообщении.

Также, по данным Центра, она оправдывала «оккупацию Крыма».

Ранее сообщалось, что Собчак направила в посольство Украины письмо с просьбой дать ей разрешение въехать на территорию Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот случай политической шизофренией.