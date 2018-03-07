Все новости Татарстан Россия

Политика

Ксению Собчак внесли в базу данных сайта «Миротворец»

7 марта 2018, 20:37

Собчак попала в базу за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле и июле 2014 года.
Собчак потребовала отменить регистрацию Путина кандидатом в Президенты
Собчак уверена в победе Путина в выборах в 2018 году
Зюганов назвал предложение Собчак убрать тело Ленина с Красной площади «безобразием и хамством»
Жириновский назвал Собчак «фальшивым кандидатом»
Ксения Собчак выложила фото в постели с мужчиной

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Кандидата в Президенты России Ксению Собчак внесли в базу данных украинского Центра «Миротворец» из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на Центра в Facebook.

Собчак попала в базу за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле и июле 2014 года, говорится в сообщении.

Также, по данным Центра, она оправдывала «оккупацию Крыма».

Ранее сообщалось, что Собчак направила в посольство Украины письмо с просьбой дать ей разрешение въехать на территорию Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот случай политической шизофренией.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter