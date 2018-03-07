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Экономика и финансы

«Газпром» предложил «Нафтогазу» встретиться для обсуждения контрактов

7 марта 2018, 19:24

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил, почему российская компания вернула «Нафтогазу Украины» предоплату за март.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). «Газпром» назначил «Нафтогазу» встречу, чтобы обсудить расторжение контрактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления российской компании Александра Медведева.

«„Газпром“ не только направил 5 марта сего года уведомление „Нафтогазу Украины“ о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон», — заявил Медведев. 

«Газпром» вернул Киеву предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража, объяснил зампред правления российской компании.

«Именно поэтому „Газпром“ и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», — сказал он.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. 

Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов.


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