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Рождение дочери у Виторгана вызвало бурную реакцию 95-летнего Этуша

7 марта 2018, 17:14

Владимир Этуш не сдержал эмоций, позволив себе нецензурное слово.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Узнав о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь, Владимир Этуш не сдержал эмоций, позволив себе нецензурное слово.

Об этом супруга артиста – Елена Этуш написала на своей странице в Facebook`e.

«С самого утра весь интернет пестрит обсуждениями темы рождения ребенка в семье Ирины и Эммануила Виторганов. Сообщила Владимиру Абрамовичу новость, попутно прочитав несколько злобных комментариев из интернета по поводу возраста родителей. Владимир Абрамович задумался буквально на секунду и изрек: *** Что в переводе: ПОЗДРАВЛЯЕМ))))», – супруга Этуша (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. Т-и).

Многие подписчики посоветовали супругам взять пример с Виторганов, на что Елена Этуш ответила, что нужно было раньше рожать. По ее словам, если Этуш окажется в реанимации из-за травмы, как прошлым летом, а жена будет за ним ухаживать, то куда девать ребенка, задалась Елена вопросом.

Ранее сообщалось, что Ирина Млодик родила ребенка 21 февраля. Девочку назвали Этель, что означает «благородная».

 

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)


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