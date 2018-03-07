Рождение дочери у Виторгана вызвало бурную реакцию 95-летнего Этуша

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Узнав о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь, Владимир Этуш не сдержал эмоций, позволив себе нецензурное слово.



Об этом супруга артиста – Елена Этуш написала на своей странице в Facebook`e.



«С самого утра весь интернет пестрит обсуждениями темы рождения ребенка в семье Ирины и Эммануила Виторганов. Сообщила Владимиру Абрамовичу новость, попутно прочитав несколько злобных комментариев из интернета по поводу возраста родителей. Владимир Абрамович задумался буквально на секунду и изрек: *** Что в переводе: ПОЗДРАВЛЯЕМ))))», – супруга Этуша (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. Т-и).



Многие подписчики посоветовали супругам взять пример с Виторганов, на что Елена Этуш ответила, что нужно было раньше рожать. По ее словам, если Этуш окажется в реанимации из-за травмы, как прошлым летом, а жена будет за ним ухаживать, то куда девать ребенка, задалась Елена вопросом.

Ранее сообщалось, что Ирина Млодик родила ребенка 21 февраля. Девочку назвали Этель, что означает «благородная».