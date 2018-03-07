Собака в Китае набросилась на оперного певца во время выступления

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Оперный спектакль в Китае едва не сорвался из-за собаки, которая вцепилась в рукав актера, пишет «Газета.Ру».

Пес породы бордер-колли выбежал на сцену и схватил рукав одного из исполнителей, однако артист продолжал выступление. Отбиться ему от собаки не удалось.

Видео стало чрезвычайно популярным в Интернете. В ролике раздается смех зрителей и за кулисами. Пользователи оставили многочисленные комментарии к ролику.

Одни отметили яркую игру животного: «Собака играет намного ярче, чем остальные актеры». Другие удивились, что в такой ситуации артисты продолжали работать на сцене: «Я в шоке: они умудряются продолжать петь», – написали они.

Ранее суд в Москве выселил собаку из дома из-за «невыносимого лая».