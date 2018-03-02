Суд выселил собаку из дома из-за «невыносимого лая»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Москве соседи выиграли суд над владельцами собаки, которая долгое время выла по ночам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Можайский суд Московской области.



Конфликт между соседями начался три-четыре года назад. Тогда семья завела собаку породы родезийский риджбек. Хозяева пса работали по ночам, и животное на протяжении всех этих лет выло в ночное время, чем нарушало тишину и покой дома. Решить проблему мирным путем не получилось, и соседи отправились в суд.

Судья решил выселить собаку из дома, но взыскивать деньги за компенсацию морального вреда не стал.