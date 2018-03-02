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Суд выселил собаку из дома из-за «невыносимого лая»

2 марта 2018, 15:42

Компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, которую требовали соседи, суд взыскивать не стал.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Москве соседи выиграли суд над владельцами собаки, которая долгое время выла по ночам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Можайский суд Московской области.

Конфликт между соседями начался три-четыре года назад. Тогда семья завела собаку породы родезийский риджбек. Хозяева пса работали по ночам, и животное на протяжении всех этих лет выло в ночное время, чем нарушало тишину и покой дома. Решить проблему мирным путем не получилось, и соседи отправились в суд. 

Судья решил выселить собаку из дома, но взыскивать деньги за компенсацию морального вреда не стал.


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