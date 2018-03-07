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Культура

В черный список Украины попали Алиса Фрейндлих, Лариса Долина и Гуф

7 марта 2018, 14:56

В черный список попали актеры Алиса Фрейндлих и Александр Баширов, певцы Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, Александр Маршал и Гуф.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Министерство культуры Украины обновило черный список российских деятелей, создающих угрозу для нацбезопасности республики, пишут «Известия».

В черный список попали актеры Алиса Фрейндлих и Александр Баширов, певцы Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, Александр Миньков (Александр Маршал), а также рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф.

Ведомство постоянно обновляет черный список на основании обращения Службы безопасности.

В январе этого года в него попали кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста. Всего на данный момент в этом списке 130 лиц.


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