В черный список Украины попали Алиса Фрейндлих, Лариса Долина и Гуф

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Министерство культуры Украины обновило черный список российских деятелей, создающих угрозу для нацбезопасности республики, пишут «Известия».
В черный список попали актеры Алиса Фрейндлих и Александр Баширов, певцы Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, Александр Миньков (Александр Маршал), а также рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф.
Ведомство постоянно обновляет черный список на основании обращения Службы безопасности.
В январе этого года в него попали кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста. Всего на данный момент в этом списке 130 лиц.