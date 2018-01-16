Никита Михалков попал в черный список Минкульта Украины

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Российский кинорежиссер Никита Михалков попал в черный список Министерства культуры Украины, сообщает РИА «Новости».

В этот же список вошли певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста – по причине «угрозы национальной безопасности» Украины.

Михалков прокомментировал ситуацию: «Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, я могу только этим гордиться», — сказал режиссер.

На данный момент в списке находятся 118 лиц, угрожающих нацбезопасности. Всем им запрещен въезд на Украину. Среди них различные деятели культуры, режиссеры и певцы: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

Ранее книги Эдварда Радзинского, Владимира Шпинева, Елизаветы Дворецкой и «Большая книга мудрости победителей» запретили читать на Украине. Запрет также коснулся двух книг о богатырях: «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».