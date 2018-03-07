В Сети обнародован полный трейлер второго сезона «Легиона»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). На канале YouTubе компании Marvel Entertainment опубликован первый полный трейлер второго сезона сериала «Легион», сообщает «Кинопоиск».



Главный герой Дэвид Халлер, которого сыграл Дэн Стивенс, всю жизнь считал, что страдает от шизофрении. Пытаясь излечиться, он встречает Сид (Рэйчел Келлер), которая представляет «болезнь» под другим углом: что если голоса, которые слышит герой Стивенса, – это не вымысел, а реальность.



Режиссером сериала выступил Ной Хоули («Фарго»). «Легион» снят по комикс-вселенной «Люди Икс». В новом сезоне, который будет состоять из десяти серий, зритель увидит несколько музыкальных номеров.



Премьера ожидается 3 апреля. Первый сезон сериала вышел в марте прошлого года.

Ранее вышел первый трейлер фантастического фильма «Черновик» по роману Лукьяненко.