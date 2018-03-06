Видео: Вышел первый трейлер фильма «Черновик» по роману Лукьяненко

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Вышел первый трейлер фильма Сергея Мокрицкого по роману Сергея Лукьяненко «Черновик», сообщает «Кинопоиск».

Трейлер демонстрирует главных персонажей, сюжетную линию и параллельные миры, в которых оказывается главный герой.

В основе сюжета – рассказ о молодом человеке по имени Кирилл, который является дизайнером компьютерных игр. Ему выпадает миссия стать таможенником на границе миров.

Преуспевающий москвич, которого сыграл Никита Волков, вдруг лишается привычной жизни: у него нет работы и квартиры, его не узнают родственники и любимая девушка. Зато он открывает для себя потусторонние миры Москвы. Теперь Кирилл встречает и провожает путешественников между ними.

В российский прокат фильм выйдет 25 мая этого года.

Сейчас уже разрабатывается продолжение «Черновика» – фильм «Чистовик».