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Видео: Вышел первый трейлер фильма «Черновик» по роману Лукьяненко

6 марта 2018, 17:04

Трейлер демонстрирует главных персонажей, сюжетную линию и параллельные миры, в которых оказывается герой.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Вышел первый трейлер фильма Сергея Мокрицкого по роману Сергея Лукьяненко «Черновик», сообщает «Кинопоиск».

Трейлер демонстрирует главных персонажей, сюжетную линию и параллельные миры, в которых оказывается главный герой.

В основе сюжета – рассказ о молодом человеке по имени Кирилл, который является дизайнером компьютерных игр. Ему выпадает миссия стать таможенником на границе миров.

Преуспевающий москвич, которого сыграл Никита Волков, вдруг лишается привычной жизни: у него нет работы и квартиры, его не узнают родственники и любимая девушка. Зато он открывает для себя потусторонние миры Москвы. Теперь Кирилл встречает и провожает путешественников между ними.

В российский прокат фильм выйдет 25 мая этого года.

Сейчас уже разрабатывается продолжение «Черновика» – фильм «Чистовик».


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