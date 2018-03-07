Дмитрий Маликов признался в побоях супруги

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Певец Дмитрий Маликов рассказал, что однажды ударил свою супругу Елену, в браке с которой состоит более 20 лет, пишет «СтарХит».



В студии программы «Судьба человека» он признался, что в их образцово-идеальной семье тоже бывали конфликты. Жена артиста в свою очередь поведала, что Дмитрий раньше иногда впадал в хандру и становился агрессивным. Маликова рассказала, что однажды Дмитрий вернулся домой в три утра в блестках и губной помаде. Не сдержав себя, Елена набросилась на него с кулаками, а он в ответ ее ударил.



По словам певца, он не хотел сильно бить супругу, просто потерял контроль над собой. Иногда такие ситуации случаются в любой семье, подытожил он. «Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена – мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются"», – поделился Маликов.



После этой ссоры влюбленные помирились. Дмитрий также рассказал, что его жена всегда и во всем помогала ему: устраивала кастинг для девушек для клипов артиста, советовала, как лучше преподнести очередной хит для публики. Елена совсем не ревнует мужа к красивым девушкам: она понимает, что это – издержки профессии.

Ранее сообщалось, что Дмитрий и Елена Маликовы с размахом отметили 18-летие дочери Стефании.