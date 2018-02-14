Дмитрий и Елена Маликовы с размахом отметили 18-летие дочери Стефании

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Дочери Дмитрия и Елены Маликовых – Стефании 13 февраля исполнилось 18 лет. Девушка показала снимки с торжества в своем Instagram`e.



На снимках девушка блистает в изумрудном платье с большим бантом. На одном из снимков девушка задувает свечи на торте.



Чтобы поздравить дочку с совершеннолетием, ее родители оставили новорожденного сына дома. В прошлом месяце Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями. Суррогатная мама выносила и родила им сына. Стефания отметила, что появление брата на свет стало для нее лучшим подарком.



Также Стефания поделилась впечатлениями новорожденном: «Был шок. Но потом пришло осознание, что это лучший подарок на папин день рождения и на мое предстоящее 18-летие. Малыш – настоящая кукла, о таких можно только мечтать!» — заявила девушка.

#18 💚💚💚💚💚 Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) Фев 13, 2018 в 11:58 PST