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Дмитрий и Елена Маликовы с размахом отметили 18-летие дочери Стефании

14 февраля 2018, 15:14

На снимках девушка блистает в изумрудном платье с большим бантом.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Дочери Дмитрия и Елены Маликовых – Стефании 13 февраля исполнилось 18 лет. Девушка показала снимки с торжества в своем Instagram`e.

На снимках девушка блистает в изумрудном платье с большим бантом. На одном из снимков девушка задувает свечи на торте.

Чтобы поздравить дочку с совершеннолетием, ее родители оставили новорожденного сына дома. В прошлом месяце Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями. Суррогатная мама выносила и родила им сына. Стефания отметила, что появление брата на свет стало для нее лучшим подарком.

Также Стефания поделилась впечатлениями новорожденном: «Был шок. Но потом пришло осознание, что это лучший подарок на папин день рождения и на мое предстоящее 18-летие. Малыш – настоящая кукла, о таких можно только мечтать!» — заявила девушка.

 

#18 💚💚💚💚💚

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova)

 

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Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova)


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