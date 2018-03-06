Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Ан-26 в Сирии

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Также российский лидер адресовал соболезнования «всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что сегодня на российской авиабазе Хмеймим разбился самолет Ан-26 ВКС РФ с 26 пассажирами и шестью членами экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли.