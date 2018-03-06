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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Ан-26 в Сирии

6 марта 2018, 18:55 , Фото: twitter.com/RT_russian

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Ан-26 в Сирии Президент РФ адресовал соболезнования в том числе и всем российским военным в связи с гибелью их товарищей.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также российский лидер адресовал соболезнования «всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что сегодня на российской авиабазе Хмеймим разбился самолет Ан-26 ВКС РФ с 26 пассажирами и шестью членами экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли. 


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