Среди погибших при крушении Ан-26 в Хмеймиме есть женщины

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Среди погибших при крушении Ан-26 у сирийского аэропорта в Хмеймиме есть женщины, сообщают пользователи социальных сетей.

По их информации, судно вылетело с аэродрома «Квайрес», совершило две промежуточные посадки и отправилось в Хмеймим, где разбилось в полукилометре от посадочной полосы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на судне находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. По данному факту Главная военная прокуратура инициировала проверку, а в Минобороны сообщили, что самолет не был атакован и мог разбиться из-за технической неисправности.