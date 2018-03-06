Глава Союза мусульманок России: Международный женский день не запрещен для мусульман

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Международные и государственные праздники хотя и не имеют отношения к мусульманскому календарю, однако не запрещены для мусульман. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила председатель союзов мусульманок России и Татарстана, руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ Наиля ханум Зиганшина.

Спикер отметила, что существуют различные мнения по этому вопросу. «Некоторые считают, что отмечать международные и государственные праздники – это грех», – сказала она и сформулировала затем свою точку зрения.

«Не нужно отрывать людей от положительных сторон светского общества – мы живем в нем», – подчеркнула Зиганшина.

По мнению главы Союза мусульманок России, знаменательные события, которые не имеют отношения к мусульманскому календарю, не запрещены для приверженцев ислама при условии, что они отмечаются без харама (в шариате – запретные действия – прим. Т-и).