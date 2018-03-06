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Глава Союза мусульманок России: Международный женский день не запрещен для мусульман

6 марта 2018, 19:06 , Фото: Султан Исхаков

Глава Союза мусульманок России: Международный женский день не запрещен для мусульман Наиля Зиганшина сформулировала свое мнение по поводу того, могут ли мусульмане отмечать 8 Марта.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Международные и государственные праздники хотя и не имеют отношения к мусульманскому календарю, однако не запрещены для мусульман. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила председатель союзов мусульманок России и Татарстана, руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ Наиля ханум Зиганшина.

Мусульманская женщина в современном мире

Спикер отметила, что существуют различные мнения по этому вопросу. «Некоторые считают, что отмечать международные и государственные праздники – это грех», – сказала она и сформулировала затем свою точку зрения.

«Не нужно отрывать людей от положительных сторон светского общества – мы живем в нем», – подчеркнула Зиганшина.

Мусульманская женщина в современном мире

По мнению главы Союза мусульманок России, знаменательные события, которые не имеют отношения к мусульманскому календарю, не запрещены для приверженцев ислама при условии, что они отмечаются без харама (в шариате – запретные действия – прим. Т-и).


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