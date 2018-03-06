Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Прокуратура Челнов начала проверку производителя мороженого «Бедный еврей»

6 марта 2018, 16:05

Прокуратура Челнов начала проверку производителя мороженого «Бедный еврей» Название мороженого возмутило представителей местной еврейской общины.

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Челнов начала проверку по факту выпуска компанией «Славица» мороженого «Бедный еврей». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила заместитель прокурора города Эльвира Тимирова. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинская фабрика по производству мороженого наладила выпуск новой продукции под названием «Бедный еврей». Этот факт возмутил как представителей местной еврейской общины, так и их сородичей из Москвы.

Как сообщили агентству в прокуратуре, сейчас по данному факту проводится проверка на предмет законности использования вышеупомянутого названия и использования при оформлении упаковки государственной атрибутики Израиля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter