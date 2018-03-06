Глава еврейской общины Челнов пригрозил «Славице» судом из-за мороженого «Бедный еврей»

(Набережные Челны, 6 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Выпуск челнинской фабрикой «Славица» мороженого под названием «Бедный еврей» возмутил как представителей еврейской общины Автограда, так и евреев, живущих в Москве. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил руководитель еврейской общины Челнов Леонид Штейнберг.

Сегодня стало известно, что «Славица» выпустила новый вид мороженого под названием «Бедный еврей». Это не первый случай, когда фабрика использует сомнительные названия для своего товара. Ранее фабрика прославилась выпуском шоколадного мороженого «Обамка», затем в продаже появилось мороженое «Хохол». Но третий случай может обернуться для предприятия более серьезными последствиями, чем два первых.

Корреспондент ИА «Татар-информ» попыталась связаться с производителем. Но в пресс-службе компании сообщили, что никаких комментариев по этому поводу не дают.

Зато весьма эмоционально высказался о ситуации глава еврейской общины Набережных Челнов, генеральный директор ООО «Транспортно-коммерческая фирма "Кама-Тракс"» Леонид Штейнберг.

«Я сам продукцию "Славицы" еще не видел, – пояснил он. – Но мне уже позвонили мои сородичи из Москвы. Они глубоко возмущены появлением товара с таким названием. Я тоже, мягко говоря, шокирован. Во-первых, где они видели бедного еврея? Во-вторых, кто им позволил задевать национальные чувства? У нас только в Челнах проживают более 500 еврейских семей. Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим».

«Я пока приболел. Но, как только встану на ноги, свяжусь с руководством "Славицы" и выставлю несколько требований. В частности, буду настаивать на прекращении производства изделия с неэтичным названием. Если руководство не пойдет навстречу, будем судиться!» – пообещал Штейнберг.