Сати Казанова беременна первенцем

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Известная певица, экс-солистка «Фабрики» беременна первенцем. Артистка находится на раннем сроке беременности, пишут «Дни.Ру».

Сама артистка не комментирует слухи о своем положении. Поводом для подобной информации послужил выход Казановой в свет. Певица в сопровождении своего супруга – итальянского фотографа Стефано Тиоццо появилась на мероприятии, устроенном Оксаной Федоровой.

На мысли о беременности артистки окружающих навел ее наряд, который прикрывал округлившийся живот.



Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в октябре прошлого года. На свадебную церемонию певица оделась в легкое кружевное платье и кеды. Свадьба была сыграна по кавказским традициям, а после по итальянским канонам.

Ранее Николай Басков проговорился о беременности Светланы Лободы.