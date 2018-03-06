Сати Казанова беременна первенцем

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Известная певица, экс-солистка «Фабрики» беременна первенцем. Артистка находится на раннем сроке беременности, пишут «Дни.Ру».
Сама артистка не комментирует слухи о своем положении. Поводом для подобной информации послужил выход Казановой в свет. Певица в сопровождении своего супруга – итальянского фотографа Стефано Тиоццо появилась на мероприятии, устроенном Оксаной Федоровой.
На мысли о беременности артистки окружающих навел ее наряд, который прикрывал округлившийся живот.
Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в октябре прошлого года. На свадебную церемонию певица оделась в легкое кружевное платье и кеды. Свадьба была сыграна по кавказским традициям, а после по итальянским канонам.
Ранее Николай Басков проговорился о беременности Светланы Лободы.
#WeJustTooGood #ToBeTruth Каждый год в Москве проходит церемония «Пара года», #парагодаbest где награждаются влюбленные союзы российского шоу-бизнеса. 🌟🌟🌟 И мы там были 💑 #КрасивыеТакие Мы со Стефано @ получили статуэтку самые первые, как настоящие чемпионы любви, в номинации «любовь без границ» 💚❤ #ВсемБезграничнойЛюбви Спасибо за чудесное платье 👗 @dasha_gauser Muah 💋 @alenakiselevastylist