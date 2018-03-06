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Культура

Церемонию «Оскар» посмотрело рекордно малое количество зрителей

6 марта 2018, 12:24

Рекордным же стал 2000-й год, когда церемонию посмотрели 46,5 млн зрителей.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Церемонию премии «Оскар», прошедшую 4 марта в Лос-Анджелесе, посмотрело рекордно малое количество зрителей в истории премии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

В этом году вручение статуэток посмотрело 26,5 млн человек, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году, когда церемонию посмотрели около 34,3 млн человек. Также прошедшая церемония стала самой продолжительной по времени с 2007 года. Премия длилась 3 часа 50 минут.

Рекордным же стал 2000-й год, когда церемонию посмотрели 46,5 млн зрителей.

Ранее сообщалось, что голливудская звезда Дженнифер Лоуренс совершила «опасное приключение», пробираясь к своему месту через сидения в зрительном зале с бокалом игристого в руке. Критики назвали ее путешествие одним из самых ярких событий в прошедшей премии.

 


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