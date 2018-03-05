Дженнифер Лоуренс оконфузилась на церемонии вручения «Оскаров»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс вновь привлекла внимание общественности своим непосредственным поведением на церемонии «Оскар», пишет LIFE.RU .



Актриса с бокалом игристого напитка в руке пошла не в обход зрительских мест, а начала пробираться сквозь сиденья к своему месту. Другой рукой актриса пыталась придерживать платье, чтобы оно не сильно задиралось. Ее опасное приключение по сиденьям в зале «Долби» в Лос-Анджелесе назвали одним из самых ярких событий на прошедшей церемонии.



Это не первый «эффектный» выход актрисы. Пару лет назад Дженифер Лоуренс споткнулась на Красной дорожке и чуть не свалила впереди идущую девушку. На помощь ей подоспели ее спутник и полицейский. На звезде было шикарное платье от Dior. Оно то и стало причиной: актриса наступила на подол и пыталась удержаться за впереди идущую девушку.



Годом ранее выход Лоуренс за заветной статуэткой был не менее эффектным. Актриса упала, и зал поддержал ее, аплодируя стоя. Актриса засмущалась: «Вы хлопаете стоя, потому что я упала? Боже, как неудобно!» Виной всему оказалось опять же неудачное платье от Dior с длинным подолом, из-за которого она и споткнулась.



Ранее Дженнифер Лоуренс отказалась брать тайм-аут в кино.