Ученые узнали об опасности соли для страдающих гипертензией

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Употребление соли в больших количествах может быть опасно для людей с повышенным давлением независимо от того, насколько здоровый образ жизни они ведут.

К такому выводу пришли исследователи британского Имперского колледжа Лондона и американского Северо-Западного университета, передает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые проанализировали рацион свыше 4 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет, участвовавших в исследовании INTERMAP, проводившимся с 1997-го по 1999 год. В результате им удалось обнаружить корреляцию между гипертензией и употреблением большого количества соли.

Каждые дополнительные 7 граммов поваренной соли приводят к подъему систолического артериального давления на 3,7 миллиметра ртутного столба.

Даже употребление продуктов, содержащих большие количества калия и других необходимых для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы веществ не позволяло привести давление в норму.

Ранее американские специалисты узнали, что злоупотребление солью приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и слабоумию.

