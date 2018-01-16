Ученые объяснили связь злоупотребления солью и слабоумия

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). Злоупотребление солью приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и слабоумию, так как соленая пища способствует размножению иммунных клеток, блокирующих образования необходимой организму окиси азота.

К такому выводу пришла группа ученых во глава с Джузеппе Фарако из американского Корнеллского университета. Их исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience, передает РИА «Новости».

Связь употребления больших количеств с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумия известна специалистам уже некоторое время, но ее механизм оставался не проясненным. Для его изучения исследователи провели эксперимент на мышах. Количество соли в их пище превышало норму в 8 – 16 раз.

Через несколько недель у грызунов начали ухудшаться реакция и память, выросло давление, но кровеносная система мозга работала без нарушений. Оказалось, что в тонком кишечнике подопытных животных активно размножались определенные разновидности иммунных телец. Они вырабатывали сигнал воспаления, подавляющий образование моноокиси азота (NO).

Последнее вещество участвует во многих процессах, включая как работу сосудов, так и старение организма. Соответственно, уменьшение его концентрации негативно влияет на организм.

При этом подавить вредные эффекты можно двумя способами: уменьшить количество соли в пище или добавляя в нее аминокислоту аргинин, из молекул которой клетки производят моноокись азота. Последний способ, по мнению медиков, будет эффективен и для людей.