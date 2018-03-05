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Спорт

Фигуристка Медведева опровергла информацию о желании выступать за другую страну

5 марта 2018, 23:05

Спортсменка попросила журналистов оставить ее саму и ее тренера в покое.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала информацию о ее желании уйти от тренера Этери Тутберидзе и начать выступать за другую сторону.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в Интернете, ввела меня в ступор», – отмечается в заявлении Медведевой, размещенном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» – попросила Медведева.

Сама ФФККР же заявила о возмущении попытками отдельных представителей медиа распространять недостоверные сведения, «дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане».

При этом организация оставила за собой право на принятие необходимых мер по защите чести спортсменов и тренеров.

Ранее о конфликте Медведевой с Тутберидзе и желании фигуристки сменить тренера и, возможно, страну со ссылкой на анонимный источник сообщило издание SNC


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