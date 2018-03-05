Андрей Назаров: «Проблема во вратаре и в обороне соперника»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение во втором матче плей-офф от «Трактора» (1:4), заметив, что его команда пока не может найти ключи к обороне челябинцев.

«Хочу поздравить коллегу с победой. Проигрываем в серии 0–2, серия не окончена. Едем домой, готовимся. По игре – что-то получилось, что-то не получилось. Надо находить пути взлома обороны соперника и непосредственно вратаря. Проблема, как я уже сказал, во вратаре и в обороне соперника. Нужно найти подход», – подчеркнул специалист.

«Броски бросками, а голы голами. За броски никто не дает победу. Нужно забивать. Когда не забиваешь ты, забивают тебе. Будем стараться, серия длинная. Почему не играл Филатов? Дали отдохнуть», – пояснил Назаров.