«Нефтехимик» во второй раз проиграл в Челябинске

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После поражения в овертайме в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина в Челябинске от «Трактора» нижнекамцам отступать было некуда. Так что сегодня была битва, которую вновь выиграл «Трактор» со счетом 4:1.

Сегодня игра началась с места в карьер, соперники старались первыми добиться успеха, но, как и вчера, удалось это челябинцам. Недавний «нефтехимик», американский нападающий «Трактора» Рихард Гюнге бросил с пятачка, и голкиперу гостей Илье Ежову не удалось зафиксировать шайбу – она залетает в ворота, 1:0. Всего-то 80 секунд команды отыграли. Последовавшие вскоре удаления в составе хозяев предоставили возможность нижнекамцам отквитать пропущенную шайбу, но «Трактор» отлично играл в меньшинстве. Так и завершили первый период.

Во втором периоде уральцы вновь довольно быстро добились успеха. Хотя до поры до времени команды аккуратно играют в своих зонах, практически не допуская ошибок. Но на 26-й минуте Юрий Петров обостряет атаку хозяев, и Марселю Шолохову удалось первым сыграть на добивании, отправив шайбу низом в ворота Ежова, 2:0. После этого градус противостояния сильно повысился. Множество стычек в средней зоне, на льду накаленная атмосфера. И в конце второго периода нижнекамцам удалось-таки реализовать численно преимущество, хорошим дальним броском это сделал капитан «Нефтехимика» защитник Олег Пиганович, к слову, как и его главный тренер Андрей Назаров, воспитанник «Трактора», 2:1.

В третьем периоде гости вновь ринулись отыгрываться, создав множество опасных моментов у ворот челябинцев. Оборона «Трактора» трудилась изо всех сил, не покладая сил, сдерживая настойчивые атаки гостей. Сдержали. А за две с небольшим минуты до конца третьего периода уральцам удалась отличная контратака в исполнении Линуса Виделля и Гюнге, 3:1. Сняв на 59-й минуте вратаря и выпустив шестого полевого игрока, гости снова пропустили – Алексей Кручинин убегает от защиты и отправляет шайбу в пустые ворота, 4:1.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Следующие матчи пройдут в Нижнекамске 7 и 8 марта.

«Трактор» (Челябинск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Шайбы забросили: Гюнге (2), Шолохов (26), Виделль (58), Кручинин (59) – Пиганович (37). Штраф: 8-4.