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Путин и Борисов обменялись поздравлениями по случаю 140-летия освобождения Болгарии

5 марта 2018, 20:41

Болгария как председатель Совета Европейского союза намерена поставить вопрос о снятии санкций с России.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонных переговоров обменялись поздравлениями по случаю 140-летия освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обговорили перспективы сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Ранее стало известно, что Болгария как председатель Совета Европейского союза намерена поставить вопрос о снятии санкций с России.


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