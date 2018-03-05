Путин и Борисов обменялись поздравлениями по случаю 140-летия освобождения Болгарии

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонных переговоров обменялись поздравлениями по случаю 140-летия освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обговорили перспективы сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Ранее стало известно, что Болгария как председатель Совета Европейского союза намерена поставить вопрос о снятии санкций с России.