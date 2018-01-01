Болгария как председатель Совета ЕС хочет поставить вопрос о снятии санкций с РФ

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Болгария стала председателем Совета Европейского союза, и в новом качестве власти страны намерены поставить вопрос о снятии санкций с России. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включение в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного из приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему», – цитирует агентство министра болгарского председательства в Совете ЕС Лиляну Павлову.

Также за полгода в Софии будет организовано 300 официальных мероприятий. Павлова обозначила круг задач, входящих в интересы страны, которая будет выполнять роль координатора. Речь, в частности, идет о дальнейших переговорах о выходе Великобритании из ЕС, разработке миграционной политики, об интеграции Западных Балкан в европейское сообщество.



Напомним, Татарстан и Болгарию связывают общая история и культура, и сегодня в республике проводится масштабная работа по сохранению историко-культурного наследия. По словам Президента РТ Рустама Минниханова, Татарстану интересны контакты с Болгарией, особенно в части туризма. Стороны также намерены нарастить объем взаимного товарооборота, развивать более плотное сотрудничество в сфере машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, туризма, а также рассмотреть возможности развития кооперации между предприятиями.