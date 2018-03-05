«Нефтехимик» стартовал в плей-офф с поражения в Челябинске

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Челябинске «Трактору» в овертайме в первом матче плей-офф.

Перед последним туром регулярного чемпионата КХЛ инжнекамцы занимали третье место, гарантирующее им преимущество своей площадки на первой стадии Кубка Гагарина. Но поражение в Магнитогорске от «Металлурга» отбросило их на шестое место. Пришлось ехать в Челябинск, в родной город главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.

Уральцы очень мощно начали эту встречу. К девятой минуте первого периода «Трактор» уже вел со счетом 2:0, как это было и в последнем туре регулярки в Новосибирске с «Сибирью». Первый и второй голы уральцам организовали два бывших «нефтехимика» – Роман Кручинин и Игорь Полыгалов. К чести нижнекамцев, они быстро пришли в себя от стартового шока. Павел Куликов отквитал одну шайбу уже в середине первого периода, 2:1.

Второй период и половина третьей двадцатиминутки прошли в яростной и равной борьбе. Трудно было отдать предпочтение какой-либо команде. Но на 51-й минуте хозяева забили, увеличив свое преимущество до 3:1. Однако всего через полторы минуты чешский форвард «Нефтехимика» Андрей Нестрашил сократил разрыв в счете до минимума, 3:2. А еще черед две с половиной минуты Ильдар Шиксатдаров и вовсе сделал счет равным, 3:3.

В итоге судьба встречи решилась в овертайме. Он длился семь с небольшим минут, пока удача не улыбнулась челябинцам, 4:3. Соперники играли очень дисциплинированно: хозяева заработали всего одно удаление за 68 минут, гости – два.

Счет в серии стал 1–0. Сегодня в Челябинске команды проведут второй матч.

«Трактор» – «Нефтехимик» – 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).

Шайбы забросили: Бэйлен (7), Кручинин (9), Виделль (51), Кравцов (68) – Куликов (11), Нестрашил (52), Шиксатдаров (55).

Штрафы: 2 – 4.