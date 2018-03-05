«Нафтогаз» уведомил «Газпром» об обязанности компенсировать непоставку газа

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» уведомила российскую транснациональную энергетическую корпорацию «Газпром» о необходимости компенсировать непоставки газа. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на главного коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко.

Россия перестала отправлять «голубое топливо» с 1 марта, что, по словам Витренко, является нарушением обязательств.

«34 процента переплаты за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а “Газпром”», – заявил он.

Говоря о средневзвешенной цене газа от европейских поставщиков, установившейся в марте текущего года, Витренко напомнил, что она превысила цену газа от «Газпрома» на 33,9 процента.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что комментарии по поводу сложившейся ситуации излишни.