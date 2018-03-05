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Культура

«Нелюбовь» Звягинцева не смогла завоевать «Оскар»

5 марта 2018, 06:12

Лучшим фильмом на иностранном языке признана «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получила премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», передает Lenta.ru.

Престижная награда досталась фильму чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

Также на победу в этой номинации претендовали работы венгра Ильдико Эньеди «О теле и душе», ливанца Зиада Дуэри «Оскорбление» и шведа Рубена Эстлунда «Квадрат».

Накануне, 3 марта, картина Звягинцева получила награду французской кинопремии «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». При этом она обошла такие ленты, как «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла.

«Нелюбовь» – пятый большой фильм Андрея Звягинцева и четвертый, созданный в содружестве с драматургом Олегом Негиным. Это повесть о мире без любви и разрушении семьи. Ранее, в 2015 году, на «Оскар» выдвигалась, но не получила его предыдущая работа режиссера – «Левиафан». 


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