Собчак и Жириновский покинули совещание в Центризбиркоме

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушли с совещания ЦИК РФ, на котором обсуждалось изменение формата предвыборных дебатов. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснила Собчак, она выступала за то, чтобы по радио и ТВ кандидаты вели дискуссии один на один, но против ее позиции высказались четыре человека, которые хотят оставить формат, при котором все семеро кандидатов в Президенты РФ находятся на одной площадке.

Собчак назвала их позицию не конструктивной и покинула совещание. За ней последовал и Жириновский.

Собчак также анонсировала создание независимой площадки для проведения предвыборных дебатов.



4 марта кандидата на пост Президента России от «Гражданской инициативы» облили водой «за Жириновского».