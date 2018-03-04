Ксению Собчак облили водой «за Жириновского»

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Личный помощник депутата Мосгордумы Алан Дзуцев облил водой кандидата в Президенты РФ Ксению Собчак, сообщает пресс-служба Собчак.

Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Дзуцев толкнул кандидата так, что она упала, и облил водой с криками «Это за Жириновского!», написала Собчак на своей странице в социальной сети Twitter. Мужчину задержали при участии личной охраны Горбачева и охраны дворца, на место происшествия вызвана полиция.

Сам Дзуцев выложил видео нападения в социальные сети. В видеоролике можно заметить, что Собчак никто не толкал, и она не падала.

28 февраля в ходе теледебатов в прямом эфире после оскорблений лидера ЛДПР Владимира Жириновского в свой адрес Ксения Собчак плеснула на оппонента водой.