Песков назвал излишними комментарии по поводу спора «Газпрома» с «Нафтогазом»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Комментарии по поводу спора между российской транснациональной энергетической корпорацией «Газпром» и национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» являются излишними. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, ситуацию решают юристы. «Газпром» будет отстаивать свою позицию, добавил Песков.
«Позиция "Газпрома" достаточно хорошо известна, она достаточно последовательна, и, конечно, компания будет свои интересы защищать», – отметил представитель Кремля.
3 марта в Стокгольмском арбитражном суде началась процедура расторжения контрактов между компаниями.