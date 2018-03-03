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Экономика и финансы

Началась процедура расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

3 марта 2018, 16:29

По словам заместителя председателя правления «Газпрома», в суде примет участие иной состав арбитров, чем в предыдущем деле.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Стокгольмском арбитражном суде началась процедура расторжения контрактов между российской транснациональной энергетической корпорацией «Газпром» и национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, в суде примет участие иной состав арбитров, чем в предыдущем деле.

При этом, как утверждают в «Нафтогазе», компания не получила документов о расторжении контракта на поставку и транзит газа.


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