Началась процедура расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Стокгольмском арбитражном суде началась процедура расторжения контрактов между российской транснациональной энергетической корпорацией «Газпром» и национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает ТАСС.
По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, в суде примет участие иной состав арбитров, чем в предыдущем деле.
При этом, как утверждают в «Нафтогазе», компания не получила документов о расторжении контракта на поставку и транзит газа.