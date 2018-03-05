Евгений Осин решил жениться на матери своей внебрачной дочери

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Певец Евгений Осин планирует жениться на матери своей внебрачной дочери Анастасии Годуновой – Елене, сообщает «СтарХит».



В прошлом месяце автор хита «Плачет девушка в автомате» признался, что у него есть внебрачная 12-летняя дочь. Тест на ДНК подтвердил слова артиста.



С мамой девочки Осин познакомился 13 лет назад, когда еще состоял в официальном браке. Елена является продюсером группы «Старый приятель». Женщина рассказала, что никогда не навязывала певцу свою дочь, но Осин общался с Настей с самого рождения. Они приходили к нему в гости, пекли торты. Певец настоял на том, чтобы девочка пошла учиться в музыкальную школу, так как у нее есть способности.



Сейчас Анастасия ведет детскую передачу на федеральном канале, снимается в «Ералаше». Специально для дочери Осин написал композицию «Наивные дети». Настя и Евгений вместе представят эту композицию 23 марта на юбилейном концерте друга семьи Александра Зарецкого.



С Еленой у Евгения также теплые и нежные отношения. Женщина заявляет, что их отношения выше быта: «Мы как бы парим над бытом. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь», – признается она.



Евгений Осин рассказал, что любит Настю и хочет ее удочерить, но его пугают бюрократические проволочки в России. Поэтому он и принял решение жениться, чтобы упростить эту процедуру.