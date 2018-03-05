Все новости Татарстан Россия

В мире

Евгений Осин решил жениться на матери своей внебрачной дочери

5 марта 2018, 16:50

В прошлом месяце автор хита «Плачет девушка в автомате» признался, что у него есть внебрачная 12-летняя дочь.
Евгений Осин со сломанными ребрами оказался заперт в собственной квартире
Певица Наталья Штурм призвала не затаскивать Евгения Осина «в ящик»
Стали известны подробности исчезновения Евгения Осина
МВД: В Москве пропал певец Евгений Осин
Квартиру Евгения Осина обокрали после застолья

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Певец Евгений Осин планирует жениться на матери своей внебрачной дочери Анастасии Годуновой – Елене, сообщает «СтарХит».

В прошлом месяце автор хита «Плачет девушка в автомате» признался, что у него есть внебрачная 12-летняя дочь. Тест на ДНК подтвердил слова артиста.

С мамой девочки Осин познакомился 13 лет назад, когда еще состоял в официальном браке. Елена является продюсером группы «Старый приятель». Женщина рассказала, что никогда не навязывала певцу свою дочь, но Осин общался с Настей с самого рождения. Они приходили к нему в гости, пекли торты. Певец настоял на том, чтобы девочка пошла учиться в музыкальную школу, так как у нее есть способности.

Сейчас Анастасия ведет детскую передачу на федеральном канале, снимается в «Ералаше». Специально для дочери Осин написал композицию «Наивные дети». Настя и Евгений вместе представят эту композицию 23 марта на юбилейном концерте друга семьи Александра Зарецкого.

С Еленой у Евгения также теплые и нежные отношения. Женщина заявляет, что их отношения выше быта: «Мы как бы парим над бытом. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь», – признается она.

Евгений Осин рассказал, что любит Настю и хочет ее удочерить, но его пугают бюрократические проволочки в России. Поэтому он и принял решение жениться, чтобы упростить эту процедуру.

 

Евгений Осин женится на матери своей внебрачной дочери В феврале популярный певец признался, что у него есть 12-летняя дочь Анастасия Годунова. Не все поверили в искренность его слов, однако анализ теста ДНК подтвердил, что он действительно является биологическим отцом девочки. Более того, планирует стать и официальным. #евгенийосин #новости Эксклюзивные подробности на Starhit.ru Активная ссылка в шапке профиля👆

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter