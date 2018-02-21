Евгений Осин со сломанными ребрами оказался заперт в собственной квартире

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Автор хита «Плачет девушка в автомате» певец Евгений Осин оказался в заточении в собственной квартире. Об этом он рассказал журналистам, которые пришли проведать его, пишет РЕН ТВ.



Журналисты предоставили видеозапись, на которой певец умоляет их не уходить. «У меня же ребро сломано, я простудился, не могу найти ключ, у меня болит ребро, в куртках буду искать, не уходите, пожалуйста», — сообщил артист через запертую дверь.



Ранее, по данным ряда СМИ, певец в течение пяти дней пребывал в алкогольной коме. По словам артистки Натальи Штурм, каждый эфир усугубляет состояние Осина, так как он получает гонорары, а потом пропивает их. Были попытки реабилитировать известного певца, однако он отказывался получать помощь.



В апреле прошлого года Евгений Осин заявил в полицию о краже в его квартире. Певец сам подал заявление после того, как его знакомые, бывшие у него в гостях, похитили его личные вещи. Среди похищенного оказались пять мобильных телефонов и деньги. Было возбуждено уголовное дело.



52-летний Евгений Осин известен как автор и исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица». В конце 1980-х он пел в группе «Дед Мороз», а затем был фронтменом «Браво» после ухода из этой группы Жанны Агузаровой. В 1990-х начал сольную карьеру.