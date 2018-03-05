Казанский цирк отметит 50-летний юбилей с опозданием на год

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 50-летие здания казанского цирка его коллектив отметит в марте текущего года, с опозданием на год. Празднование юбилея решили отложить в связи с ремонтом здания. Об этом сегодня ИА «Татар-информ» сообщил директор казанского цирка Дамир Шарифуллин.

«Зданию цирка исполнилось 50 лет в прошлом году. В это время он был закрыт на ремонт, который продолжался 11 месяцев. После ремонта цирк откроется для посетителей 17 марта текущего года. Юбилей здания наш коллектив отметит после открытия, в этом месяце», — отметил он.

Строительство цирка в столице Татарстана началось в 1966 году на месте хозяйственных построек и бань. 7 ноября 1967 года здание было открыто для посетителей. После ремонта, начавшегося в 2017 году, казанский цирк откроется 17 марта представлением «Фиеста». Тюменский цирк будет выступать перед казанскими зрителями на протяжении месяца.

