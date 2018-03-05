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Казанский цирк после годового ремонта откроет «Фиеста» 17 марта

5 марта 2018, 11:38 , Фото: архив/Михаил Захаров

Казанский цирк после годового ремонта откроет «Фиеста» 17 марта Стоимость билетов на представления в казанском цирке после ремонта составит от 400 до 1300 руб.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первое представление после длительного перерыва казанский цирк даст 17 марта в 17.30. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор казанского цирка Дамир Шарифуллин.

«В казанском цирке все новое. Это кресла, манеж, зал, фойе, потолок, туалеты, раздевалка и помещения для животных. Премьера состоится 17 марта в 17 часов 30 минут. Программа называется „Фиеста“, в которой задействованы артисты тюменского цирка и дрессированные животные: кошки, медведи, собаки, гуси и утки», — рассказал он.

Стоимость билетов на представления составит от 400 до 1300 руб. Директор цирка отметил, что это одни из самых демократичных цен в стране. Ремонт цирка длился 11 месяцев.


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