Казанский цирк после годового ремонта откроет «Фиеста» 17 марта

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первое представление после длительного перерыва казанский цирк даст 17 марта в 17.30. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор казанского цирка Дамир Шарифуллин.

«В казанском цирке все новое. Это кресла, манеж, зал, фойе, потолок, туалеты, раздевалка и помещения для животных. Премьера состоится 17 марта в 17 часов 30 минут. Программа называется „Фиеста“, в которой задействованы артисты тюменского цирка и дрессированные животные: кошки, медведи, собаки, гуси и утки», — рассказал он.

Стоимость билетов на представления составит от 400 до 1300 руб. Директор цирка отметил, что это одни из самых демократичных цен в стране. Ремонт цирка длился 11 месяцев.