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Культура

Продюсер фильма «Нелюбовь» об «Оскаре»: Наград на всех не хватает

5 марта 2018, 12:02

Поклонники не скупились на слова поддержки: «Гордимся! Верим! Ждем!», «Творите! Вы лучшие!» – написали они.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Продюсер картины «Нелюбовь», оставшейся без «Оскара», Александр Роднянский призвал всех порадоваться за коллег-победителей, а также объяснил, что наград на всех не хватает.

Об этом Роднянский написал в своем Instagram`e. «Таковы правила "Оскара" – на всех наград никогда не хватает и мы вместе с Мартином МакДоной, Дэниелом Дэй-Льюисом, Мэрил Стрип, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Кристофером Ноланом в этот раз искренне порадуемся за коллег-победителей и продолжим свою работу», – сообщил продюсер, поблагодарив всех за поддержку (орфография и пунктуация автора соблюдены – прим. Т-и).

Поклонники не скупились на слова поддержки: «Гордимся! Верим! Ждем!», «Творите! Вы лучшие!» – написали они. Некоторые высказали мысль, что попасть в число номинантов престижной награды – уже большая победа: «Александр Ефимович, спасибо огромное за силы, потраченные на создание и промоушн таких прекрасных фильмов. Отдельная благодарность, что так опекаете Андрея Петровича (режиссера Андрея Звягинцева – прим.Т-и) – это бесценно. А попадание в номинацию главного праздника мировой киноиндустрии – уже большая победа! Сил и здоровья для новых проектов», – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что кинолента «Нелюбовь» не удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Статуэтку завоевал фильм чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

 

Теперь, когда церемония закончена, я хотел бы от всех, кто делал "Нелюбовь", поблагодарить вас, дорогие подписчики, за вашу поддержку. Я читал все ваши комментарии и они все были для меня важны. Таковы правила Оскара - на всех наград никогда не хватает и мы вместе с Мартином МакДоной, Дэниелом Дэй-Льюисом, Мэрил Стрип, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Кристофером Ноланом в этот раз искренне порадуемся за коллег-победителей и продолжим свою работу.

Публикация от Alexander Rodnyansky (@alexander.rodnyansky)


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