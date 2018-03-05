В Черемшанском районе открыли улицу имени Наиля Шайхутдинова

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В селе Лашманка Черемшанского района состоялась открытие улицы, переименованной в честь народного артиста России и Татарстана Наиля Шайхутдинова, сообщает пресс-служба театра Тинчурина.

Также на доме, где родился известный артист, установили мемориальную доску. В памятном мероприятии участвовали близкие, родные и соотечественники артиста, а также директор театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Фанис Мусагитов.

Ведущие артисты театра Исламия Махмутова, Альфия Хасанова, Люция Галлямова, Ильгизар Хасанов и другие также почтили память своего коллеги. Уже вечером тинчуринцы показали комедию «Золотая осень».

Наиль Шайхутдинов родился 1 марта 1941 года в селе Лашманка. В этом году ему исполнилось бы 77 лет. 50 лет – с 1965 по 2016 год – он работал в театре Тинчурина. За полвека творческой деятельности исполнил на сцене более 200 ролей, снялся в десятках телевизионных спектаклях, фильмах Рижской, Свердловской и Казахской киностудий.

Ранее сообщалось, что театр Тинчурина выступит с гастролями в столице Удмуртии. Артисты представят спектакль «Женихи».