Тинчуринцы покажут в Ижевске спектакль «Женихи»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Театр Тинчурина выступит с гастролями в столице Удмуртии, сообщает пресс-служба театра.

6 марта в Доме культуры железнодорожников коллектив представит ижевской публике музыкальную комедию «Женихи» по пьесе Хая Вахита. Режиссер постановки – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Рашид Загидуллин.

Премьера музыкальной комедии состоялась в 2011 году, и сейчас эта постановка особенно любима зрителями. В основе сюжета – свадебный переполох в деревне. «В этой искрометной комедии, где много музыки и танцев, через смешные и забавные истории рассказывается о серьезных вещах», – говорится в аннотации к спектаклю.

В последний раз тинчуринцы побывали в Ижевске с гастролями два года назад с мелодрамами «Родник любви» и «Хотелось увидеть».