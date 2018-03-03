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Культура

Тинчуринцы покажут в Ижевске спектакль «Женихи»

3 марта 2018, 23:14

6 марта в Доме культуры железнодорожников коллектив представит ижевской публике музыкальную комедию по пьесе Хая Вахита.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Театр Тинчурина выступит с гастролями в столице Удмуртии, сообщает пресс-служба театра.

6 марта в Доме культуры железнодорожников коллектив представит ижевской публике музыкальную комедию «Женихи» по пьесе Хая Вахита. Режиссер постановки – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Рашид Загидуллин.

Премьера музыкальной комедии состоялась в 2011 году, и сейчас эта постановка особенно любима зрителями. В основе сюжета – свадебный переполох в деревне. «В этой искрометной комедии, где много музыки и танцев, через смешные и забавные истории рассказывается о серьезных вещах», – говорится в аннотации к спектаклю.

В последний раз тинчуринцы побывали в Ижевске с гастролями два года назад с мелодрамами «Родник любви» и «Хотелось увидеть».


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