Андрей Назаров: «Интересная игра»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в овертайме от «Трактора» (3:4) в первом матче плей-офф.
«Начался плей-офф, проиграли первый матч. Интересная игра, на мой взгляд, получилась. Обе команды хотели выиграть. Проигрываем в серии 0:1, готовимся к следующей игре», – отметил специалист.
«Со второго-третьего периода соперник, скорее всего, перестал подставляться. Тяжело применять силовые приемы, когда соперник не подставляется», – добавил Назаров.