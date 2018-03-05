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Спорт

Андрей Назаров: «Интересная игра»

5 марта 2018, 07:09

Наставник «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Трактора» в первом матче плей-офф.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в овертайме от «Трактора» (3:4) в первом матче плей-офф.

«Начался плей-офф, проиграли первый матч. Интересная игра, на мой взгляд, получилась. Обе команды хотели выиграть. Проигрываем в серии 0:1, готовимся к следующей игре», – отметил специалист.

«Со второго-третьего периода соперник, скорее всего, перестал подставляться. Тяжело применять силовые приемы, когда соперник не подставляется», – добавил Назаров. 


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